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18:50 15.06.2020

"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 4 поезда, увеличивает частоту курсирования поездов в туристические регионы

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"Укрзализныця" открыла продажу билетов еще на 4 поезда, увеличивает частоту курсирования поездов в туристические регионы

АО "Укрзализныця" (УЗ) открыло продажу билетов еще на четыре поезда дальнего сообщения – Запорожье - Ужгород, Харьков - Ивано-Франковск, Харьков - Ужгород и Киев - Херсон.

Как сообщила пресс-служба УЗ в понедельник, указанные поезда начнут курсировать с 19 июня через день.

Поезд №17/18 Харьков-Ужгород, в частности, отправится из Харькова 19 июня, а из Ужгорода 20 июня. Поезд №4/3 Запорожье - Ужгород из Запорожья осуществит рейс 20 июня, обратно из Ужгорода - 21 июня. Поезд №15/16 Харьков - Ивано-Франковск отправится из Харькова 20 июня, из Ивано-Франковска 21 июня. Поезд №768 767 Киев - Херсон отправится из Киева 19 июня, из Херсона - 20 июня.

Кроме того, "Укрзализныця" также увеличивает периодичность курсирования некоторых поездов в туристические регионы страны. Так, с 18 июня поезд №10/105 Одесса - Киев, с 20 июня поезд №102/101 Киев - Херсон и с 1 июля №12 /11 Киев – Новоалексеевка будут курсировать ежедневно.

Кроме того, для перевозки пассажиров к местам отдыха в "Укрзализныце" изучают возможность назначения в ближайшее время поезда №145/146 Киев - Измаил.

"Укрзализныця" также с 18 июня запускает возможность перевозки в/из Одессу авто в вагоне-автомобилевозе.

Билеты можно приобрести через официальный сайт компании и в железнодорожных кассах.

Теги: #транспорт #укрзализныця #билеты #продажи
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