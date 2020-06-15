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16:40 15.06.2020

ВАКС взял под стражу с альтернативой залогов в 40, 84 и 120 млн грн трех подозреваемых в попытке подкупа руководителей САП и НАБУ

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ВАКС взял под стражу с альтернативой залогов в 40, 84 и 120 млн грн трех подозреваемых в попытке подкупа руководителей САП и НАБУ

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) по ходатайству прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) и детективов Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) избрал меру пресечения в виде ареста с альтернативой залогов трем лицам, подозреваемым в попытке подкупа руководителей антикоррупционных органов, сообщает САП

"Первому заместителю начальника Главного управления ГНС в Киеве следственный судья ВАКС избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с альтернативой внесения 84,08 млн грн залога", - сообщила САП в "Фейсбук" в понедельник.

По ее данным, одному из руководителей группы компаний, аффилированной с бывшим министром экологии и природных ресурсов времен президента Януковича, применена мера пресечения в виде содержание под стражей сроком на 60 суток с альтернативой залога в 40,358 млн грн.

"Бывшей руководительнице одного из департаментов ГФС Украины избрано содержание под стражей и залог в размере 120,024 млн грн", - добавляют в САП.

В прокуратуре напоминают, что должностному ГНС и руководителю группы компаний инкриминируется совершение преступления, предусмотренного ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 369 УК Украины (пособничество в предоставлении должностному лицу, которое занимает особо ответственное положение, неправомерной выгоды). Бывшая руководитель департамента подозревается в преступлении, предусмотренном ч. 4 ст. 369 УК Украины.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", речь идет о Николае Ильяшенко, Андрее Киче и Елене Мазуровой соответственно.

Как сообщалось, 12 июня экс-чиновник при содействии должного лица управления ГФС в Киеве и других лиц пытался передать $6 млн неправомерной выгоды руководителю САП Назару Холодницкому и руководству НАБУ.

"Только что при процессуальном руководстве САП детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим чиновником предыдущей власти при посредничестве его "правой руки", чиновника управления ГФС в Киеве и других лиц неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела, в которой указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины. Изъято $6 млн", - сообщила пресс-служба САП в "Фейсбук".

Отмечается, что предварительно их действия квалифицированы по ч.4 ст.369 УК Украины.

Николай Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014-го покинул Украину, а в начале 2015-го стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 УК).

Теги: #корруция #сап #вакс #набу #суд
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