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12:42 15.06.2020

Государство не владеет информацией почти о 150 тыс. проживающих на неподконтрольной территории Донбасса пенсионерах – министр Лазебная

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Государство не владеет информацией почти о 150 тыс. проживающих на неподконтрольной территории Донбасса пенсионерах – министр Лазебная

Министр социальной политики Украины Марина Лазебная заявляет, что государство не владеет информацией почти о 150 тыс. пенсионерах, проживающих на временно оккупированной территории Донбасса.

"По состоянию на 2014 год там (на неподконтрольной территории Донбасса – ИФ) было 1,2 млн пенсионеров. И 90% из них хоть раз за 6 лет обращались по выплате пенсий. Информации о других почти 150 тыс. человек у нас нет. Я разговаривала с некоторыми международными организациями, чтобы они помогли нам выявить таких людей, возможно, даже перевезти. Мы бы протянули им руку помощи, государство готово взять их под опеку: восстановить пенсию, предоставить реабилитацию", - сказала Лазебная в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Министр подчеркнула, что всем людям, которые заявлены в реестре, государство осуществляет все выплаты на карточки.

"Есть законы Украины, постановления, согласно которым люди должны прийти, и всем, кто обратился, мы платим пенсии и все выплаты. Единственная сложность - необходимость верификации. Сейчас мы думаем над совершенствованием и упрощением механизма получения людьми начисленных выплат", - добавила она.

На вопрос касательно людей, кому пенсия все же не начислялась, будут ли после деоккупации за ними сохранены накопления пенсий за весь этот период, и каким образом они будут выплачиваться, Лазебная подчеркнула, что это политическое решение.

"Когда будет установлена украинская власть на той территории, мы точно этих людей возьмем под опеку и разработаем усиленные социальные механизмы", - заявила министр.

Кроме того, Лазебная считает важным, сложным и требующим индивидуального подхода к каждому случаю вопрос страхового стажа тех, кто работает на оккупированной территории.

"Есть варианты и механизмы подтверждения стажа, льготный учет. Но над этим надо подумать", - добавила она.

Как сообщалось, в мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине заявляют, что Кабинету министров Украины и Верховной Раде следует обеспечить выплату пенсий жителям на неподконтрольной правительству территории Донбасса.


Полный текст интервью с Лазебной будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #лазебная #ордло #пенсия
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