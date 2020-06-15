Мангер не доставлен в суд по состоянию здоровья - адвокат

Подозреваемый в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк - глава Херсонского областного совета Владислав Мангер не доставлен в Печерский районный суд Киева, где ему должны были избирать меру пресечения, по причине пребывания в больнице из-за проблем с сердцем, сообщил адвокат Дмитрий Ильченко.

"Мангер не доставлен в суд, поскольку находится на госпитализации из-за проблемам с сердцем", - сказал адвокат агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По его словам, сотрудники полиции и прокуратуры приезжали в больницу, где проходит лечение Мангер, чтобы обеспечить принудительную доставку подозреваемого в суд.

"Они получили справку от доктора о том, что доставка Мангера в суде невозможна по состоянию его здоровья", - отметил Ильченко.

Вместе с тем, по словам адвоката, впоследствии приезжали сотрудники полиции и говорили, что у них есть заявление о том, что якобы медицинский документ поддельный, лечащий врач пообщался с ними и сообщил, что лично выдал эту справку.

Также Ильченко добавил, что, по словам врачей, Мангер сможет прибыть в суд ориентировочно через неделю.

На заседании Печерского суда в понедельник, куда на 9:30 должен был быть принудительно доставлен Мангер, присутствует защита подозреваемого.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игоря Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексея Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 (виды соучастия), п.п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.