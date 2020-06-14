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18:19 14.06.2020

Менее трети американцев хотят сноса памятников конфедератам – опрос

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Менее трети американцев хотят сноса памятников конфедератам – опрос

Число американцев, выступающих за сохранение памятников героям гражданской войны, сражавшихся на стороне Конфедерации, больше тех, кто считает, что их нужно убрать, следует из данных опроса, опубликованного в воскресенье исследовательской компанией Morning Consult.

Согласно данным опроса, проведенного 6-7 июня, 44% респондентов заявили о необходимости сохранения памятников, в то время как противоположную точку зрения высказали 32% опрошенных. Еще 23% участников опроса затруднились определить позицию.

За сохранение памятников в основном выступают сторонники Республиканской партии (71%), в то время как за их демонтаж - демократы (53%).

В опросе приняли участие 1,9 тыс. человек, погрешность составляет +/- 2%.

Ранее на этой неделе спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси вынесла на голосование поправку, предусматривающую возможность переименования военных баз США, названных в честь генералов-конфедератов, а также высказала мнение, что из здания Капитолия необходимо убрать статуи лидеров и солдат Конфедеративных штатов Америки.

"Эти имена должны быть убраны из названий баз, а эти статуи должны быть вынесены из Капитолия", - сказала Пелоси на пресс-конференции.

"Народ США знает, что с этими именами следует распрощаться", - подчеркнула она.

Президент США Дональд Трамп в свою очередь сообщил, что даже не рассматривает возможности переименования важных военных баз США, таких как Форт-Брагг, Форт-Худ и Форт-Беннинг.

"Поступило предложение о том, что нам следовало бы переименовать десяток наших легендарных военных баз, таких как Форт-Брагг в Северной Каролине, Форт-Худ в Техасе и Форт-Беннинг в Джорджии. Эти мощные и монументальные базы стали частью великого американского наследия, истории побед и свободы", - написал Трамп в твиттере.

"США размещали и тренировали там наших героев, а также выиграли две мировые войны. Ввиду этого моя администрация даже и не рассматривает возможности переименования этих замечательных легендарных военных объектов. Уважайте наших военных!" - отметил президент США.

Речь в частности идет об американских военных базах, названных в честь генералов Джона Худа, Бракстона Брагга и Генри Беннинга, которые воевали в гражданскую войну в Северной Америке на стороне Конфедерации, представлявшей интересы рабовладельческого Юга.

Предложение поступило на фоне продолжающейся в США борьбы с наследием Конфедерации. Ранее неоднократно сообщалось о сносах и демонтаже памятников героям гражданской войны, выступавших на стороне рабовладельческого Юга.

Теги: #сша #памятники #опрос #конфедераты
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