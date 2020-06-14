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15:43 14.06.2020

В Беларуси за сутки коронавирусом заболели 732 человека, пятеро умерли

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В Беларуси за сутки коронавирусом заболели 732 человека, пятеро умерли

В Беларуси на 14 июня зарегистрированы 53 973 человека с положительным тестом на COVID-19, сообщили в Минздраве страны.

Прирост за последние сутки составил 732 человека.

"За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 308 (на 13 июня - 303) пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной, коронавирусной инфекцией", - проинформировали в министерстве.

Там также отметили, что на 14 июня выздоровели и выписаны 30103 пациента (на 13 июня - 29111 человек), у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Таким образом, за сутки число выздоровевших увеличилось на 1019 человек.

По данным Минздрава, всего было проведено 733 788 тестов на коронавирусную инфекцию.

Теги: #коронавирус #беларусь
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