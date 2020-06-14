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15:08 14.06.2020

На акции протеста в Армении задержан 91 человек

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На акции протеста в Армении задержан 91 человек

Полиция Армении задержала 91 участника акции в поддержку председателя оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна, которого допрашивает Служба национальной безопасности.

"В отделения полиции доставлены 91 человек", - сообщил "Интерфаксу" сотрудник пресс-службы полиции Армении Эдгар Джаноян.

Как сообщалось, полиция начала операцию по разгону акции у здания Службы национальной безопасности Армении, где собралось около 500 сторонников Царукяна.

Тем не менее, акция протеста у здания СНБ продолжается, люди собираются в разных местах близ здания СНБ.

Ранее Царукян был доставлен на допрос в СНБ. Царукян назвал политическим преследованием обыски, которые провели в его доме сотрудники СНБ.

Между тем СНБ Армении сообщили, что возбуждено уголовное дело о незаконном игорном бизнесе, ущерб государству оценивается в размере более чем 29 млрд драмов (более $60 млн).

Кроме того, Служба национальной безопасности Армении заявила о раскрытии многочисленных случаев дачи взятки партией "Процветающая Армения" во время парламентских выборов 2017 года.

В начале июня руководитель второй по численности политической силы парламента Армении (25 из 132 депутатов) Царукян заявил о необходимости отставки премьер-министра Никола Пашиняна и его правительства.

Теги: #протест #армения
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