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15:47 13.06.2020

Зеленский ожидает от Кабмина прогнозов и решений после роста количества лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19

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Зеленский ожидает от Кабмина прогнозов и решений после роста количества лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19

Президент Украины Владимир ожидает от Кабинета министров прогнозов и решений в связи с увеличением в стране количества лабораторно подтвержденных случаев заражения COVID-19, требует тщательной проверки мест скопления людей, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений", - сказал Зеленский на селекторном совещании при участии Кабмина и правоохранительных ведомств в субботу, 13 июня.

Так, глава государства выразил обеспокоенность большим количеством новых случаев COVID-19. В свою очередь министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что беспокойство вызывает повышенное количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения.

"Причины для паники нет, но есть "колокольчики", которые требуют реакции", - добавил премьер-министр Денис Шмыгаль и предложил определиться с моделью усиления контроля мероприятий адаптивного карантина.

"Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт - места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления - на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабинетом министров", - отметил Зеленский.

Шмыгаль добавил, что международный опыт показывает действенность административной ответственности.

Также глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко доложил, что за время карантина было составлено более 12,5 тыс. административных протоколов за нарушения требований безопасности, суды вынесли решения о штрафах на 4,5 млн грн.

Теги: #коронавирус #зеленский #совещание
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