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11:50 13.06.2020

Взятка в $6 млн предлагалась за закрытие уголовного производства, в котором фигурирует экс-министр экологии Злочевский - Сытник

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Взятка в $6 млн предлагалась за закрытие уголовного производства, в котором фигурирует экс-министр экологии Злочевский - Сытник

Взятка руководству антикоррупционных органов предполагалась за закрытие уголовного производства по подозрению бывшего министра экологии Николая Злочевского в завладении средств и обеспечению его возвращения в Украину, сообщил директор Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) Артем Сытник.

"Взятка в $6 млн предназначалась за закрытие эпизода по содействию экс-министра экологии в завладении средствами стабилизационного кредита Национального банка, выданного ОАО "Реал Банк"", - сообщил Сытник на брифинге в Киеве в субботу утром.

Он отметил, что по этому эпизоду было предъявлено подозрение ряду лиц, в том числе и Злочевскому.

"Почему была такая спешка у лиц, которые предлагали неправомерную выгоду? Потому что завтра у господина Злочевского день рождения и был план достичь максимального результата , а именно закрыть уголовное производство и обеспечить возвращение господина Злочевского на территорию Украины", подчеркнул директор НАБУ.

Как сообщалось, 12 июня бывший чиновник при содействии должного лица управления Государственной фискальной службы (ГФС) в г.Киеве и других лиц пытался передать $6 млн неправомерной выгоды руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и руководству Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

"Только что при процессуальном руководстве САП детективы НАБУ задокументировали факт предоставления бывшим чиновником предыдущей власти при посредничестве его "правой руки", чиновника управления ГФС в г.Киеве и других лиц неправомерной выгоды руководству НАБУ и руководителю САП за принятие решения о закрытии уголовного дела, в которой указанному лицу сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.3 ст.209 УК Украины. Изъято $6 млн", - сообщает пресс-служба САП на странице в Фейсбуке.

Отмечается, что предварительно их действия квалифицированы по ч.4 ст.369 УК Украины.

Злочевский занимал должность министра экологии и природных ресурсов в правительстве премьер-министра Украины Николая Азарова с июля 2010 года по апрель 2012 года. В конце 2014 года он покинул Украину, а в начале 2015 года стало известно, что Генпрокуратура объявила его в розыск по подозрению в незаконном обогащении (ч.3 ст.368-2 УК).

Теги: #взятка #набу #сытник #злочевский
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