События

11:10 13.06.2020

В Харькове вблизи жилой пятиэтажки произошел взрыв, пострадавших нет - полиция

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В Харькове вблизи жилой пятиэтажки произошел взрыв, пострадавших нет - полиция

Полиция устанавливает обстоятельства и причастных к взрыву, который произошел вблизи пятиэтажного дома по ул.Зерновой.

"В полицию поступило сообщение от жительницы пятиэтажки по ул.Зерновая о том, что с крыши дома неизвестные бросили предмет, похожий на гранату. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции. По адресу полицейские обнаружили и изъяли металлический предмет цилиндрической формы", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Теги: #взрыв #полиция #харьковская_область
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Интерфакс-Украина
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