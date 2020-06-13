В Харькове вблизи жилой пятиэтажки произошел взрыв, пострадавших нет - полиция

Полиция устанавливает обстоятельства и причастных к взрыву, который произошел вблизи пятиэтажного дома по ул.Зерновой.

"В полицию поступило сообщение от жительницы пятиэтажки по ул.Зерновая о том, что с крыши дома неизвестные бросили предмет, похожий на гранату. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Слободского отдела полиции и специалисты взрывотехнического управления областного главка полиции. По адресу полицейские обнаружили и изъяли металлический предмет цилиндрической формы", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.