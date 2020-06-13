За минувшие сутки у 132 жителей Львовской области диагностировали COVID-19

За минувшие сутки у 132 жителей Львовской области диагностировали коронавирус, сообщает пресс-служба Львовского горсовета со ссылкой на данные руководительницы городского штаба по противодействию коронавирусу Галины Сличной.

"Лабораторные центры города провели 639 ПЦР-тестов, из которых 132 – позитивные. Среди них 59 жителей Львова", - сказано в сообщении.

Таким образом, общее количество инфицированных коронавирусом во Львовской области возросло до 2658 человек. 604 пациента выздоровели, 92 скончались.