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16:05 12.06.2020

Суд одобрил принудительный привод Мангера на заседание для избрания меры пресечения

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Суд одобрил принудительный привод Мангера на заседание для избрания меры пресечения

Печерский районный суд Киева принял решение о принудительной доставке в суд подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, для избрания меры пресечения.

"Печерский суд вынес определение о принудительном приводе Мангера в суд 15 июня на 9:30 на заседание по избранию ему меры пресечения", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генерального прокурора.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игоря Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексея Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 (виды соучастия), п.п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #гандзюк #мангер #суд
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