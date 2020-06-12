Суд одобрил принудительный привод Мангера на заседание для избрания меры пресечения

Печерский районный суд Киева принял решение о принудительной доставке в суд подозреваемого в причастности к убийству активистки Екатерины Гандзюк, главы Херсонского областного совета Владислава Мангера, для избрания меры пресечения.

"Печерский суд вынес определение о принудительном приводе Мангера в суд 15 июня на 9:30 на заседание по избранию ему меры пресечения", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в Офисе генерального прокурора.

Как сообщалось, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный облил концентрированной серной кислотой активистку Гандзюк возле ее дома. Пострадавшую с ожогами доставили в местную больницу, но вскоре перевели в медучреждение Киева. 4 ноября Гандзюк скончалась.

Фигуранты дела - председатель Херсонского облсовета Мангер, помощник народного депутата Игоря Павловского, экс-участник АТО Сергей Торбин и Алексея Левин (Москаленко) обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27 (виды соучастия), п.п. 4, 6, 11, 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.