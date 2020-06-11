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14:13 11.06.2020

Украинцы оформили более 11,5 млн биометрических загранпаспортов за 3 года "безвиза" – Миграционная служба

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Украинцы оформили более 11,5 млн биометрических загранпаспортов за 3 года "безвиза" – Миграционная служба

В течение трех лет действия безвизового режима украинцы оформили более 11,5 млн биометрических паспортов для выезда за границу, сообщает Государственная миграционная служба (ГМС) Украины.

"За три года "безвиза" подразделениями Миграционной службы было оформлено более 11,5 млн паспортов гражданина Украины для выезда за границу. В целом с момента введения в Украине биометрических загранпаспортов (январь 2015 года) оформлено уже 15 млн таких документов", - говорится в сообщении на странице в "Фейсбук".

При этом отмечается, что в связи с введением в Украине карантина наблюдается некоторый спад количества оформленных загранпаспортов. Однако после ослабления карантинных мер количество желающих оформить паспорт гражданина Украины для выезда за границу снова растет.

Теги: #гмс #миграционная_служба #биометрический_паспорт
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