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12:10 11.06.2020

Минздрав готовится к ужесточению карантина в связи ухудшением эпидситуации

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Минздрав готовится к ужесточению карантина в связи ухудшением эпидситуации

Министерство здравоохранения готовится к ужесточению карантина в связи ухудшением эпидемической ситуации в стране, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

"Украина за прошедшие сутки побила антирекорд по количеству новых случаев заболевания COVID-19. Тенденция увеличения заболеваемости наблюдается в течение всей последней недели. В этой ситуации Минздрав будет предлагать ряд мер, направленных на спасение жизней украинцев",- сказал он.

Ухудшение эпидемиологической ситуации, по мнению министра, связано с несоблюдением гражданами рекомендаций специалистов по профилактике заражения коронавируса.

Теги: #коронавирус #степанов #минздрав
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