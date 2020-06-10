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21:18 10.06.2020

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине призвала ввести поэтапный подход к восстановлению работы КПВВ на линии разграничения на Донбассе

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Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине призвала ввести поэтапный подход к восстановлению работы КПВВ на линии разграничения на Донбассе

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Украине Оснат Лубрани призвала все вовлеченные стороны ввести поэтапный подход к восстановлению работы контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе.

"Поскольку карантинные ограничения постепенно ослабляют по всей территории Украины, я обращаюсь ко всем вовлеченным сторонам ввести поэтапный подход к восстановлению работы контрольных пунктов въезда-выезда. В рамках такого подхода нужно согласовать необходимые шаги и обеспечить четкое информирование о них населения. Учитывая угрозу пандемии COVID-19, которая все еще остается, я призываю принять все необходимые предупредительные меры, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, для минимизации риска передачи вируса среди граждан, пересекающих "линию разграничения", персонала КПВВ и жителей окрестных громад", - сказала она в заявлении, распространенном пресс-службой Представительства ООН в Украине в среду.

Лубрани подчеркнула, что в течение почти трех месяцев работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) вдоль "линии разграничения" на востоке Украины было приостановлено в связи с мерами предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19.

"Сотни тысяч граждан Украины, которые до начала пандемии регулярно пересекали "линию разграничения", стремятся снова увидеть родных, поддержать близких, которым необходима помощь, посетить могилы своих родных или добраться к услугам образования, медицинской помощи и других основных услуг", - отметила она.

Лубрани добавила, что в эти сложные времена Организация Объединенных Наций и гуманитарные партнеры солидарны с народом Украины, который страдает от коронавирусной болезни, а также от социально-экономических последствий COVID-19 и последствий, вызванных годами конфликта на востоке Украины.

 

Теги: #кпвв #график #украина #донбасс
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