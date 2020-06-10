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11:25 10.06.2020

Средства МВФ позволят Украине стабильно пройти период коронакризиса - Шмыгаль

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Средства МВФ позволят Украине стабильно пройти период коронакризиса - Шмыгаль

Средства Международного валютного фонда (МВФ) позволят Украине стабильно пройти период кризиса, вызванного пандемией коронавирусной болезни COVID-19, считает премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Шмыгаль отметил, что одобренный накануне Меморандум с МВФ не содержит новых требований к Украине по внедрению структурных реформ, в то же время он содержит направления, которые нужны в первую очередь самой Украине", - сообщила пресс-служба правительства со ссылкой на премьера.

Глава правительства также отметил, что в соглашении с МВФ нет "никаких требований к изменению пенсионного возраста".

Что касается тарифной политики, то Шмыгаль подчеркнул: в оплате за отопление заложен фиксированный тариф на газ в размере более чем 6,5 тыс. грн за 1 тыс. куб. м, а рыночная цена на газ - вдвое ниже.

"Чтобы украинцы в следующем сезоне не переплачивали за отопление, убежден премьер-министр, цена на газ для населения должна изначально быть рыночной, поскольку "по факту сегодня рыночная цена газа составляет 3,200 тыс. грн за 1 тыс. куб. м", - говорится в сообщении.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что после этого транша МВФ Украина ожидает от Всемирного банка $1 млрд, четвертого и пятого пакетов макрофинансовой помощи от Европейского Союза в размере EUR1,2 млрд и EUR500 млн соответственно, которые привязаны к соглашению с МВФ.

Теги: #шмыгаль #коронавирус #мвф
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