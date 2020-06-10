Более 8,4 тыс. новых случаев COVID-19 выявлены в РФ за сутки, скончались 216 человек

Прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ за сутки составил более 8,4 тыс. случаев, умерли 216 человек, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8404 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2924 (34,8%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост в стране девятые сутки не превышает 9 тыс., темп прироста за это время снизился с 2,14% до текущих 1,73%. Тем не менее, показатель суточной смертности высокий: оперштаб сообщает о 216 умерших, это второй по величине показатель за весь период коронавируса в России (антирекорд в 232 смерти был зафиксирован 29 мая). Роспотребнадзор предупреждал, что после прохождения условного пика заболеваемости ожидается рост смертности.

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 493657 случаев коронавирусной инфекции, 6358 умерших и 252783 выписанных (10386 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 234516. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

В России проведено в общей сложности более 13,5 млн тестов на COVID-19, из них 290 тыс. - за последние отчетные сутки, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора в среду. Под медицинским наблюдением в стране находятся 318 тыс. человек.

Россия с общим числом случаев, приближающимся к полумиллиону, остается на третьем месте в мире (по данным Университета Джонса Хопкинса) после США (1,97 млн) и Бразилии (739,5 тыс.). На четвертом месте все еще находится Великобритания с 289 тыс. заболевших и суточным приростом в 1,7 тыс., однако, вероятнее всего, в ближайшие два-три дня ее обгонит Индия (276 тыс., +10,2 тыс.).

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 1195 новых случаев COVID-19 за сутки, 56 смерть и 3796 выздоровевших.

НОВЫЕ СЛУЧАИ И ЛЕТАЛЬНЫЕ ИСХОДЫ В РЕГИОНАХ

Еще 735 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Московской области, 313 - в Санкт-Петербурге, 304 - в Нижегородской области, 284 - в Свердловской области, 242 - в Воронежской области, 197 - в Ханты-Мансийском АО, 192 - в Ростовской области, 182 - в Иркутской области, 174 - в Красноярском крае, 135 - в Челябинской области, по 132 новых случая в Смоленской и Архангельской областях, 126 - в Пензенской области, 117 - в Саратовской области, 116 - в Волгоградской области, 113 - в Самарской области, 106 - в Новосибирской области, 103 - в Тульской области, 101 - в Ивановской области. В остальных регионах страны число новых случаев не превышает 100 (в Дагестане, за ситуацией в котором следят федеральные власти, 98 заболевших).

КОЭФФИЦИЕНТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИНФЕКЦИИ

Коэффициент распространения инфекции в Москве в среду снизился до 0,87. Ниже единицы он впервые опустился 11 мая и продолжил быстро снижаться до 19 мая, опустившись почти до 0,7. Однако затем показатель начал колебаться - 25-26 мая он поднялся выше 0,9; следующий пик был 2 июня (выше единицы), третий пик прошел накануне 9 июня (0,94). Амплитуда и период колебаний демонстрируют тенденцию к уменьшению.

В России этот показатель равняется единице (1,00), основные тенденции аналогичны тенденциям Москвы из-за большого вклада московской статистики новых заболевших в федеральную статистику.

Коэффициент рассчитан, исходя из официальных данных оперативного штаба и из формулы расчета в методических рекомендациях Роспотребнадзора 3.1.0178-20 от 8 мая 2020 г.

Согласно методическим рекомендациям Роспотребнадзора, коэффициент распространения инфекции (Rt) - это показатель, определяющий среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции. Он рассчитывается на основе данных по приросту новых случаев. Наряду со свободным коечным фондом и показателем тестирования на 100 тыс. населения, коэффициент Rt используется, согласно рекомендациям, для принятия решения о поэтапном снятии ограничений в регионах.

Роспотребнадзор ориентирует регионы на переход к I этапу снятия ограничений при коэффициенте ниже 1,0; ко II этапу - при коэффициенте ниже 0,8 (при выполнении других условий).