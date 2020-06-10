События

06:42 10.06.2020

В мусорном контейнере возле жилой многоэтажки в Харькове найдена минометная мина

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В Харькове в мусорном контейнере в 30 метрах от жилого 9-этажного дома на Московском проспекте, 264, была обнаружена минометная мина калибра 81 мм времен Второй мировой войны.

"Группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области данный боеприпас изъят и обезврежен путем контролируемого подрыва вне города на специальной подрывной площадке... Пострадавших нет", - сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

Место находки было обследовано, но других взрывоопасных предметов там не обнаружили.

Теги: #мина #контейнер #украина #харьков
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