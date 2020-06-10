В Харькове при получении взятки задержана врач-психиатр

Служба безопасности Украины совместно со следователями Московского райотдела полиции Главного управления Национальной полиции в Харьковской области под процессуальным руководством местной прокуратуры №4 задержала при получении взятки врача коммунального некоммерческого предприятия "Городской психоневрологический диспансер №3".

Оперативники спецслужбы установили, что врач-психиатр, которая имеет высшую квалификационную категорию, требовала с местного жителя $1тыс. за содействие в получении соответствующей группы инвалидности.

"В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали получение врачом первой части взятки в сумме $850. Задержали взяточницу в ее рабочем кабинете во время получения последней части неправомерной выгоды", - написал на своей странице в Facebook начальник пресс-центра УСБУ в Харьковской области.

Задержанной готовится сообщение о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 (получение неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия по установлению возможной причастности других медицинских работников к противоправной деятельности.