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18:57 09.06.2020

Эйфелева башня 25 июня откроется для посещений

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Эйфелева башня 25 июня откроется для посещений

Одна из главных достопримечательностей Парижа - Эйфелева башня - возобновит работу с 25 июня, сообщила во вторник газета "Паризьен" со ссылкой на управляющую башней компанию La Sete.

По данным компании, посетителям и сотрудникам достопримечательности необходимо соблюдать строгие меры, направленные на сохранение здоровья. Отмечается, что во время визита использование маски является обязательным. Кроме того, будет установлено определенное ограничение на количество посетителей. В помещениях башни ежедневно будет проводиться уборка и дезинфекция.

La Sete отмечает, что сначала будет разрешено подниматься только по ступенькам и не выше второго этажа. Для того чтобы избежать пересечения большого количества посетителей, перемещение по достопримечательности будет проводиться по специально разработанному маршруту.

По данным газеты, посетителям рекомендуют приобретать билеты онлайн.

Сообщается, что в скором времени будут введены в эксплуатацию лифты. При этом отмечается, что не будет разрешено подниматься на третий этаж - вершину башни. Лифты между вторым и третьим этажами являются небольшими по площади, поэтому реорганизация их работы в период коронавирусной пандемии COVID-19 представляет определенные сложности.

В компании отметили, что третий этаж может открыться "в течение лета".

Эйфелева башня закрылась для посещений в середине марта в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Теги: #эйфелева_башня #париж
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