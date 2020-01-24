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12:04 24.01.2020

Эйфелева башня закрылась из-за забастовки

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Эйфелева башня закрылась из-за забастовки

Одна из главных достопримечательностей французской столицы - Эйфелева башня - закрыта в пятницу из-за забастовки обслуживающего персонала, сообщает газета "Фигаро".

В компании, обслуживающей Эйфелеву башню, указали, что участие сотрудников в забастовке "не позволяет принимать посетителей, гарантируя им при этом необходимую безопасности".

Отмечается, что с начала декабря, когда начались протесты против пенсионной реформы во Франции, башню закрывают уже третий раз.

В пятницу проект пенсионной реформы, как ожидается, представят на заседании французского кабмина. Наиболее спорным пунктом пенсионной реформы является повышение возраста, в котором пенсионеры смогут получать пенсионные выплаты в полном объеме, с 62 до 64 лет. Система исчисления пенсии в рамках реформы будет приведена к единому стандарту, в то время как сейчас во Франции существует 42 пенсионных программы.

Теги: #эйфелева_башня #франция #забастовки
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