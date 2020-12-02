Эйфелеву башню откроют для посещения с 16 декабря
Закрытая осенью в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса Эйфелева башня в Париже возобновит работу с середины декабря 2020 года, сообщается на сайте компании, отвечающей за эксплуатацию этой достопримечательности.
В официальном аккаунте, посвященном работе достопримечательности, указано, что с 16 декабря башня будет открыта для посещения с 10:30 до 18:30.
При посещении одной из самых посещаемых достопримечательностей в мире будут действовать дополнительные меры безопасности в условиях пандемии - обязательное ношение маски, ограничение по количеству посетителей и ежедневная дезинфекция.
Во Франции с 15 декабря в рамках второго этапа смягчения ограничений возобновят работу музеи и объекты культуры при соблюдении строгих санитарно-эпидемиологических мер.
С начала пандемии COVID-19 во Франции зафиксировали более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 52 тыс. человек скончались.