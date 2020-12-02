События

09:43 02.12.2020

Эйфелеву башню откроют для посещения с 16 декабря

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Эйфелеву башню откроют для посещения с 16 декабря

Закрытая осенью в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса Эйфелева башня в Париже возобновит работу с середины декабря 2020 года, сообщается на сайте компании, отвечающей за эксплуатацию этой достопримечательности.

В официальном аккаунте, посвященном работе достопримечательности, указано, что с 16 декабря башня будет открыта для посещения с 10:30 до 18:30.

При посещении одной из самых посещаемых достопримечательностей в мире будут действовать дополнительные меры безопасности в условиях пандемии - обязательное ношение маски, ограничение по количеству посетителей и ежедневная дезинфекция.

Во Франции с 15 декабря в рамках второго этапа смягчения ограничений возобновят работу музеи и объекты культуры при соблюдении строгих санитарно-эпидемиологических мер.

С начала пандемии COVID-19 во Франции зафиксировали более 2,2 млн случаев заражения коронавирусом, более 52 тыс. человек скончались.

Теги: #эйфелева_башня #париж #франция
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