Новый глава СВР видит приоритетами своей деятельности укрепление агентурного аппарата и развитие кибер и технической разведки

Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Службы внешней разведки (СВР) нового главу - Валерия Кондратюка.

"Отличная профессиональная подготовка, высокий уровень образования, значительный управленческий опыт, приобретенный за время работы на руководящих должностях в военной разведке, органах безопасности, на дипломатической службе и в других государственных органах, позволяют Валерию Витальевичу Кондратюка успешно выполнять весь спектр ответственных задач для нашей страны", - цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента во вторник.

Президент вручил новоназначенному главе СВР служебное удостоверение. Указ о назначении Кондратюка глава государства подписал 5 июня.

Зеленский выразил убеждение, что под руководством Кондратюка Служба внешней разведки усилит свою способность защищать национальные интересы в условиях гибридной войны против Украины.

Со своей стороны Кондратюк поблагодарил президента за высокое доверие.

"Я понимаю свою личную ответственность за выполнение возложенных на Службу внешней разведки задач", - отметил он.

Кондратюк отметил, что приоритетами в его деятельности на посту главы СВР является укрепление агентурного аппарата, улучшение работы информационно-аналитических подразделений, развитие кибер и технической разведки, совершенствование материально-технической базы, социальная защита работников службы и членов их семей.

На церемонии присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Андрей Таран, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.