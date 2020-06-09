События

12:13 09.06.2020

Новый глава СВР видит приоритетами своей деятельности укрепление агентурного аппарата и развитие кибер и технической разведки

1 мин читать
Новый глава СВР видит приоритетами своей деятельности укрепление агентурного аппарата и развитие кибер и технической разведки

Президент Украины Владимир Зеленский представил коллективу Службы внешней разведки (СВР) нового главу - Валерия Кондратюка.

"Отличная профессиональная подготовка, высокий уровень образования, значительный управленческий опыт, приобретенный за время работы на руководящих должностях в военной разведке, органах безопасности, на дипломатической службе и в других государственных органах, позволяют Валерию Витальевичу Кондратюка успешно выполнять весь спектр ответственных задач для нашей страны", - цитирует Зеленского пресс-служба Офиса президента во вторник.

Президент вручил новоназначенному главе СВР служебное удостоверение. Указ о назначении Кондратюка глава государства подписал 5 июня.

Зеленский выразил убеждение, что под руководством Кондратюка Служба внешней разведки усилит свою способность защищать национальные интересы в условиях гибридной войны против Украины.

Со своей стороны Кондратюк поблагодарил президента за высокое доверие.

"Я понимаю свою личную ответственность за выполнение возложенных на Службу внешней разведки задач", - отметил он.

Кондратюк отметил, что приоритетами в его деятельности на посту главы СВР является укрепление агентурного аппарата, улучшение работы информационно-аналитических подразделений, развитие кибер и технической разведки, совершенствование материально-технической базы, социальная защита работников службы и членов их семей.

На церемонии присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, секретарь СНБО Алексей Данилов, министр обороны Андрей Таран, главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак.

Теги: #кадры #глава #свр
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

11:16 09.06.2020
Госконцерн "Укроборонпром" прекратил полномочия президента ГП "Антонов" Донца

Госконцерн "Укроборонпром" прекратил полномочия президента ГП "Антонов" Донца

10:11 09.06.2020
BP сократит 10 тыс. рабочих мест до конца текущего года

BP сократит 10 тыс. рабочих мест до конца текущего года

12:10 04.06.2020
Рада дала добро на назначение Ткаченко министром культуры

Рада дала добро на назначение Ткаченко министром культуры

11:57 04.06.2020
Рада поддержала назначение Стефанишиной вице-премьером по евроинтеграции

Рада поддержала назначение Стефанишиной вице-премьером по евроинтеграции

10:18 04.06.2020
Минздрав сформировал команду на уровне замминистров, начинает формировать на уровне директоров департаментов

Минздрав сформировал команду на уровне замминистров, начинает формировать на уровне директоров департаментов

15:32 03.06.2020
Зеленский: у нас будет вице-премьер по ОПК или промполитике, один из кандидатов – Немилостивый

Зеленский: у нас будет вице-премьер по ОПК или промполитике, один из кандидатов – Немилостивый

13:34 03.06.2020
На пост министра образования и науки будет предложен ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет

На пост министра образования и науки будет предложен ректор Черниговского национального технологического университета Сергей Шкарлет

13:32 03.06.2020
Шмыгаль предлагает назначить Абрамовского министром экологии, Ткаченко - министром культуры и Стефанишину – вице-премьером по евроинтеграции

Шмыгаль предлагает назначить Абрамовского министром экологии, Ткаченко - министром культуры и Стефанишину – вице-премьером по евроинтеграции

16:38 02.06.2020
Процедура добора не позволяет надлежащим образом выбрать главу НСЗУ – кандидаты

Процедура добора не позволяет надлежащим образом выбрать главу НСЗУ – кандидаты

12:47 02.06.2020
Среди 9 участников собеседования с министром здравоохранения на должность главы НСЗУ - экс-руководитель службы и экс-депутат

Среди 9 участников собеседования с министром здравоохранения на должность главы НСЗУ - экс-руководитель службы и экс-депутат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Черкасской области в психоневрологическом интернате произошла вспышка коронвируса, заболел 21 человек

В список подозреваемых по делу о сбивании рейса MH-17 может войти и военно-политическое руководство РФ - Енин

Делегация Украины потребует от Ирана полного выполнения обязательств, в том числе по выплате компенсаций родственникам погибших при уничтожении самолета МАУ - Енин

МИД Украины ожидает восстановления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром

В суде по МН17 обвинение продолжило презентацию расследования

ПОСЛЕДНЕЕ

В Черкасской области в психоневрологическом интернате произошла вспышка коронвируса, заболел 21 человек

В список подозреваемых по делу о сбивании рейса MH-17 может войти и военно-политическое руководство РФ - Енин

Делегация Украины потребует от Ирана полного выполнения обязательств, в том числе по выплате компенсаций родственникам погибших при уничтожении самолета МАУ - Енин

В Харькове вывесили растяжку "white lives matter", полиция проводит проверку

МИД Украины ожидает восстановления авиасообщения с Азербайджаном, Болгарией, Грузией, Турцией и Кипром

В Киеве пьяный молодой человек проник в резиденцию иностранного посла, украл ключи от внедорожника и устроил ДТП на Андреевском спуске

Ткаченко просит Шмыгаля рассмотреть вопрос о возврате 2 млрд грн финансирования на поддержку культуры

В суде по МН17 обвинение продолжило презентацию расследования

В ВСУ за прошедшие сутки 4 новых случая заболевания COVID-19

8,6 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 171 умерший

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА