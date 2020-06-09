8,6 тыс. новых случаев COVID-19 в РФ, 171 умерший

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией составил 8,6 тыс. случаев, умер за сутки 171 пациент, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 595 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3277 (38,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении штаба.

Суточный прирост в целом по России держится на прежнем уровне, колеблясь между 9,4 - 8,3 тыс. Тем не менее, в общей структуре прироста в стране с 10-х чисел мая доля московских случаев падает, а доля случаев в регионах за исключением столицы - растет. Если со 2 по 11 мая в Москве было больше новых случаев COVID-19, чем во всех остальных субъектах РФ вместе взятых, то с 12 мая число региональных случаев медленно растет (с чуть более 5 тыс. до порядка 7 тыс. сейчас), а число московских случаев - существенно снижается (с более чем 6 тыс. до текущих 1,5 тыс.). Число умерших по стране остается относительно высоким, но далеким от рекорда (232, 29 мая).

Нарастающим итогом в России зарегистрировано 485 253 случая коронавирусной инфекции, 6 142 умерших и 242 397 выписанных (11 709 выписаны за последние сутки). Таким образом, общее количество активных случаев в стране (общее число случаев за вычетом всех выздоровевших и всех умерших) на текущий момент составляет 236 714. Выздоровел в стране каждый третий пациент от общего их числа за все время.

Россия по-прежнему на третьем месте в мире по числу заболевших. На первом США (1,96 млн), на втором - Бразилия (707,4 тыс.).

В Москве в среду, сообщает оперативный штаб, 1572 новых случаев COVID-19 за сутки, 59 смерть и 5390 выздоровевших.

Пресс-служба Роспотребнадзора сообщает, что по данным на вторник в России проведено более 13,2 млн тестов на коронавирус, из них 238 тыс. - за последние сутки. Под медицинским наблюдением остаются 320 тыс. человек.

С 9 июня в Москве отменяется режим самоизоляции, пропускной режим, также снимаются ограничения на работу ряда предприятий, отменяется и график прогулок

Снятие основных ограничений, введенных в городе из-за пандемии коронавируса, будет проходить в три этапа: 9, 16 и 23 июня.

При этом в Москве сохраняется масочно-перчаточный режим, то есть в общественном транспорте, в общественных местах в помещениях, как и прежде, необходимо будет носить защитные маски и перчатки, во время прогулок - маски.