События

08:09 09.06.2020

В ДТП в Житомирской области погибло 4 человека, в том числе ребенок, еще двое госпитализированы

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В ДТП в Житомирской области погибло 4 человека, в том числе ребенок, еще двое госпитализированы

В результате дорожно-транспортного происшествия вблизи с. Скребеличи Овручского района (Житомирская обл.) погибло трое взрослых и один ребенок, еще двоих госпитализировали, сообщили в Госслужбе Украины по чрезвычайным ситуациям.

"8 июня 10.11 вблизи с. Скребеличи Овручского района на автодороге Орехов-Словечно в результате столкновения двух легковых автомобилей, погибли 4 человека (из них 1 ребенок 2018 г.р.) и 2 человека с различными степенями тяжести госпитализированы в больницу", – сказано в сообщении на сайте ведомства во вторник утром.

От ГСЧС для деблокирования погибших привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники.

Теги: #житомирская #дтп_жертвы
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