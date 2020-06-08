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21:21 08.06.2020

В Великобритании за сутки скончались 55 человек с коронавирусом

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В Великобритании за сутки скончались 55 человек с коронавирусом

В Великобритании за сутки зафиксировали 55 летальных исходов среди пациентов с коронавирусом COVID-19, что является самым низким показателем с 21 марта, сообщил в понедельник британский Минздрав.

"Это указывает на то, что мы побеждаем в борьбе с этой болезнью. Но такие показатели также говорят о том, что многое еще предстоит сделать", - заявил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок в ходе брифинга по коронавирусу.

"Несмотря на то, что это число намного ниже предыдущих, каждая из этих смертей все еще представляет трагедию для семьи и общества", - добавил Хэнкок.

Министр отметил, что в Лондоне и в Шотландии случаев смертей не зафиксировано.

"Это очень хорошие новости для столицы и для Шотландии. Все эти данные указывают правильное направление", - сказал он.

Как сообщают СМИ, данные по количеству умерших, публикуемые по понедельникам, обычно являются ниже по сравнению с остальными днями из-за задержки предоставления статистики на выходных.

Великобритания является наиболее пострадавшей страной от коронавируса в Европе. По количеству случаев смерти она стоит на втором месте после США.

По состоянию на 8 июня, в Великобритании диагностировали более 287 тыс. случаев заражения, свыше 40 тыс. человек с коронавирусом скончались.

Теги: #великобритания #смертность #коронавирус #снижение
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