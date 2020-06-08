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13:36 08.06.2020

Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

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Российские наемники на Донбассе 5 раз нарушили режим тишины

С начала текущих суток, по состоянию на 12:00 российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе 5 раз нарушили режим прекращения огня, сообщает Министерство обороны Украины.

На луганском направлении сразу после полуночи наемники дважды огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия в районе Новолуганского. Под Новоалександровкой велся огонь из ручных противотанковых гранатометов. Позиции ОС в районе Орехового обстреляли из стрелкового оружия.

На донецком направлении из аналогичного пехотного вооружения наемники вели обстрел опорных пунктов в районе Богдановки.

В результате обстрелов один украинский военнослужащий был ранен. Он доставлен в медицинское учреждение, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Подразделения ОС открывали огонь в ответ.

Как сообщалось, в воскресенье в результате обстрелов двое украинских военнослужащих получили ранения.

Теги: #рф #минобороны #оос
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