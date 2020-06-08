В Винницкой области пиротехники изъяли более 700 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны – ГСЧС

В Винницкой области пиротехники во время обследования территории парковой зоны пиротехники ГСЧС обнаружили и изъяли более 700 единиц взрывоопасных предметов времен Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В течение 7 июня пиротехническим подразделением ГСЧС в ходе проведения работ дополнительно выявлено 102 ед. ВОП (всего с начала работ выявлено и изъято 730 ед. ВНП). На 8 июня запланировано обезвреживание 102 ед. ВОП", - говорится в сообщении, на официальной странице ГСЧС в соцсети Фейсбук в воскресенье вечером.