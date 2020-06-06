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19:05 06.06.2020

Местные власти демонстрируют ответственность, усиливая карантин из-за сложной эпидемической ситуации в трех областях Украины

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Местные власти демонстрируют ответственность, усиливая карантин из-за сложной эпидемической ситуации в трех областях Украины

Органы местных властей Черновицкой, Ровенской и Львовской областей ответственно отнеслись к сложной эпидемической ситуации и усилили карантинные ограничения, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Мы видим, что введенный адаптивный карантин работает. В областях, где сложная эпидемическая ситуации, не ослаблялись карантинные мероприятия. А те, у кого есть несоответствие критериям, принимают решение об усилении. Это демонстрирует ответственность местных органов власти", - сказал Ляшко.

Также он отметил, что в связи с ростом числа заболеваний Covid-19 за последнюю неделю Волынская и Донецкая области отменили ранее введенные меры по ослаблению карантина. "В частности, закрыты детские сады, гостиницы, запрещено проведение спортивных и религиозных мероприятий. В Донецкой области приостановлено междугороднее автобусное сообщение", - подчеркнул Ляшко.

Среди критериев, влияющих на ослабление противоэпидемических мероприятий, выделяют такие, как инцидентность (количество новых случаев заболеваний (коронавирусом – ИФ) в регионе меньше 12 на 100 тыс. населения за последние 7 дней), количество проведенных тестов в регионе (среднее количество тестов в день в течение последних 7 дней в регионе больше, 12 на 100 тыс. население), загруженность медзаведений, предоставляющих медицинскую помощь заболевшим на Covid-19 меньше 50 %.

Теги: #ляшко #карантин #усиление #украина
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