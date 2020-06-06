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10:55 06.06.2020

Прокуратура АРК готовит очередное сообщение в МУС о фактах преследования журналистов в оккупированном Крыму

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Прокуратура АРК готовит очередное сообщение в МУС о фактах преследования журналистов в оккупированном Крыму

Прокуратура Автономной республики Крым (АРК) совместно с правозащитниками готовит еще одно сообщение в Офис Прокурора Международного уголовного суда, в котором будут отражены факты преследования журналистов на территории временно оккупированного полуострова.

"Свобода слова в Крыму отсутствует, остановлена и деятельность независимых СМИ, что фактически привело к "информационному вакууму" на полуострове" – цитирует пресс-служба АРК прокурора АР Крым Игоря Поночовного.

"Отсутствие независимых СМИ, жесткий контроль за информацией, цензура, манипуляции и пропаганда - это реальная ситуация со свободой слова на оккупированном полуострове. Активная фаза оккупации Автономной Республики Крым и г. Севастополя сопровождалась давлением на СМИ, которые объективно освещали события на полуострове. Только в 2014 году более 20 человек из числа журналистов, блоггеров, работников украинских и иностранных СМИ подверглись серьезным нарушениям своих прав" - отметил прокурор АР Крым.

Теги: #крым #журналисты #прокуратура #преследования
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Интерфакс-Украина
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