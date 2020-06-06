Число жертв коронавируса в мире превысило 394 тыс. человек, число инфицированных - 6,7 млн

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире на 08:00 по московскому времени субботы достигло 394 тыс. 984 человек, увеличившись за сутки на 3 тыс. 805, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

На утро пятницы этот показатель составлял 5 тыс. 106 человек.

Всего в мире сначала пандемии, по данным университета, на 08:00 субботы насчитывалось 6 млн 740 тыс. 023 инфицированных COVID-19, рост составил 100 тыс. 931 против 127 тыс. 369 сутками ранее, излечились около 2,8 млн. человек.

По сообщению портала Worldometer, специализирующегося на статистике, связанной с важнейшими событиями в мире, коронавирусом с начала его распространения в мире заразились 6 млн 650 тыс. 612 человек, скончались более 398 тыс., излечились 3,3 млн.

Более 100 тыс. инфицированных, по информации университета, зарегистрировано в США - 1 млн 897 тыс. 838 (109 тыс. 143 скончавшихся), Бразилии - 645 тыс. 771 (35 тыс. 026), Великобритании - 284 тыс. 734 (40 тыс. 344), Индии - 236 тыс. 657 (6 тыс. 649), Испании - 240 тыс. 978 (27 тыс. 134), Италии - 234 тыс. 531 (33 тыс. 774), Франции - 190 тыс. 180 (29 тыс.114), Перу - 187 тыс. 400 (5 тыс. 162), Германии - 184 тыс. 924 (8 тыс. 658), Турции - 168 тыс. 340 (4 тыс. 648), Иране - 167 тыс. 156 (8 тыс. 134), Чили - 122 тыс. 499 (1 тыс. 448), Мексике - 110 тыс. 026 (13 тыс. 170).

По данным Worldometer, уровень смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты составил 51,1 против 50,4 в пятницу. В США он достиг 337 человек, Испании - 580, Великобритании - 593, Италии - 559, Бразилии - 165, Франции - 446, Германии - 105, Турции - 55, Иране - 97, Индии - 5, Перу - 157, Чили - 76, Мексике - 102.

В России, сообщает портал, на 08:00 по московскому времени субботы от коронавируса скончались 38 человек на 1 млн жителей.

По оперативным данным российского штаба по борьбе с инфекцией по состоянию на 10:35 пятницы в стране было выявлено 449 тыс. 834 заболевших, зафиксировано 5 тыс. 528 летальных исходов и 212 тыс. 680 излечившихся.

Всего в мире коронавирус обнаружен более чем в 200 странах и районах мира.