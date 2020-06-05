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20:29 05.06.2020

ВОЗ рекомендует носить маски, если риск заражения высок и нет возможности соблюдать дистанцию

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ВОЗ рекомендует носить маски, если риск заражения высок и нет возможности соблюдать дистанцию

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует носить медицинские маски не во всех случаях, а лишь когда наблюдается ускоренное "активное массовое распространение" коронавирусной инфекции и нет возможности соблюдать дистанцию.

"ВОЗ советует правительствам призывать общественность носить маски, когда существует активное массовое распространение и трудно соблюдать физическая дистанцию", - сказал журналистам в пятницу глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

В качестве примера подобных мест он привел общественный транспорт, магазины и другие помещения, которые люди часто посещают.

За время пандемии коронавируса в мире зарегистрировано более 6,7 млн случаев заболевания. Почти 400 тыс. человек скончалось.

В настоящее время многие страны начали послаблять ограничительные меры, однако призывают граждан продолжать соблюдать повышенные меры безопасности, в том числе соблюдать дистанцию и носить медицинские маски.

Теги: #маски #воз #рекомендация
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