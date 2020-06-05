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14:44 05.06.2020

Штаб ООС готовится к открытию КПВВ на Донбассе с 10 июня

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Штаб ООС готовится к открытию КПВВ на Донбассе с 10 июня

Штаб операции Объединенных сил готовится к открытию контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе с 10 июня, сообщает пресс-служба президента Украины по итогам традиционного совещания по противодействию распространению коронавируса под председательством Владимира Зеленского.

"В штабе Операции объединенных сил сообщили, что с 10 июня готовятся к открытию контрольных пунктов въезда/выезда (КПВВ) на линии разграничения", - сообщает в пятницу пресс-служба главы государства.

Теги: #оос #кпвв
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