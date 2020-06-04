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17:30 04.06.2020

В Днепропетровской области СБУ разоблачила преступную группировку, организованную руководителем горотдела полиции

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В Днепропетровской области СБУ разоблачила преступную группировку, организованную руководителем горотдела полиции

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность преступной группировки, которую организовал начальник одного из городских отделов Национальной полиции Днепропетровского региона.

Как сообщает пресс-центр СБУ, по предварительной версии следствия, руководитель отдела полиции совместно с подчиненными решили искусственно нарастить показатели оперативно-розыскной деятельности, для чего они фальсифицировали материалы уголовных производств.

"Злоумышленники, в частности запугивали и пытали подозреваемых для получения "нужных" показаний, фабриковали искусственные доказательства для дальнейшего выявления и быстрого расследования несуществующих преступлений", - отметили в ведомстве.

Так, в ходе проведения более 20 обысков сотрудники спецслужбы изъяли материалы фальсифицированных уголовных производств, средства пытки и другие доказательства, подтверждающие преступную деятельность сотрудников полиции.

В рамках уголовного производства, возбужденного по ч.3 ст.28, ч.2 ст.365, ч.2 ст.307, ч.2 ст.372, ч.2 ст.383 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задержали 7 участников группировки, в том числе начальника Павлоградского отдела полиции.

Сейчас устанавливаются все участники противоправной деятельности, и решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Теги: #преступность #сбу #полиция #днепропетровская_область
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