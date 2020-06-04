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17:10 04.06.2020

Штат отделения полиции в г.Кагарлык полностью сокращен – замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

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Штат отделения полиции в г.Кагарлык полностью сокращен – замглавы Нацполиции Цуцкиридзе

Штат Кагарлыцкого отделения полиции (Киевская область) сокращен полностью, по результатам служебного расследования со службы в полиции уволен ряд сотрудников, сообщил в четверг заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе на координационном совещании руководителей правоохранительных органов в Офисе Генерального прокурора.

Как сообщает управление коммуникации Национальной полиции Украины, по результатам расследования также будет дана оценка работы руководства полиции в Киевской области и Обуховского отдела полиции.

"Служебная проверка событий в Кагарлыцком отделении полиции продолжается. По ее результатам будет дана оценка работы руководства полиции в Киевской области и Обуховского отдела. В то же время проводится проверка сотрудниками ГБР", - сказал Цуцкиридзе.

По его словам, сотрудники подразделений внутренней безопасности за полтора года провели более 4600 целевых мероприятий и проверок, к дисциплинарной ответственности привлечено 2724 работника, из которых 178 - уволены. Также по материалам подразделений внутренней безопасности органы досудебного расследования начали 94 уголовных производства в отношении работников полиции по факту нарушения конституционных прав граждан, в частности установлено четыре факта пыток. Сообщено о подозрении 40 правоохранителям.

Кроме того, для контроля состояния служебной дисциплины и законности в каждом Главном управлении полиции также действуют специальные мобильные группы кадровых подразделений. По результатам их проверок к дисциплинарной ответственности привлечено 1120 лиц, уволены со службы 125 полицейских.

"Для соблюдения прав задержанных в Нацполиции введен дистанционный контроль пребывания лица в изоляторе временного содержания – "Custody Records". Эта система позволяет формировать единое электронное досье лица, находящегося под контролем полиции, проводить круглосуточное видеонаблюдение и учитывать все действия, которые происходят с задержанными", - написал Цуцкиридзе.

В полиции отметили, что "Custody Records" эффективно внедрена в четырех изоляторах временного содержания.

Как сообщалось, 24 мая в полицию поступило сообщение о том, что в больницу Кагарлыка обратилась женщина, 1994 г.р., с сообщением об избиении и изнасиловании. По ее словам, к этим правонарушениям причастны сотрудники полиции. Первоочередная проверка сообщения сотрудниками Департамента внутренней безопасности Нацполиции подтвердила причастность полицейских к избиению и изнасилованию женщины, которую накануне доставляли в отдел полиции для дачи объяснений по поводу краж имущества.

Сотрудники органов внутренней безопасности Нацполиции задержали двух сотрудников местного отдела полиции. 26 мая Голосеевский районный суд Киева избрал им меру пресечения в виде безальтернативного содержания под стражей.

Вся информация об инциденте передана в Государственное бюро расследований. Начато уголовное производство по ст.152 (изнасилование) Уголовного кодекса Украины.

По результатам первого этапа служебного расследования в Кагарлыцком отделении полиции были уволены 10 сотрудников. Руководство Кагарлыцким отделением полиции поручено сотрудникам областного главка.

Теги: #кагарлик #полиция
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