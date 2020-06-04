Lego отказалась от рекламы игрушечных полицейских из-за погромов в США

Компания Lego решила отказаться от рекламного продвижения наборов с игрушечными полицейскими, преступниками, поисковыми собаками и наручниками, сообщает The Toybook.

Речь идет о более чем 30 строительных наборах, которые включают в себя фигурки и аксессуары полицейских, пожарных, преступников, аварийных транспортных средств и зданий, а также полицейский участок LEGO City, пожарную часть, подразделение полицейских собак, патрульную машину, пожарный самолет, мобильный командный центр и др. Решено отказаться и от продвижения набора для открытия магазина пончиков LEGO City, который включает в себя минифигурки полицейских.

«Мы уважаем акцию #BlackOutTuesday и в связи с этим приостанавливаем размещение контента в наших социальных сетях в ответ на трагические события в США», — сообщает пресс-служба Lego.

Беспорядки в США вспыхнули после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда при жестком задержании. Полицейский повалил его на асфальт и коленом придавил горло, в результате чего Флойд задохнулся и умер в больнице. Во многих американских городах прошли протесты, сопровождающиеся погромами, беспорядками и мародерством. Есть погибшие.

По материалам Rosbalt