Экономика

14:46 04.03.2020

Lego увеличила годовые выручку и чистую прибыль, планирует открыть еще 80 магазинов в Китае

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Lego увеличила годовые выручку и чистую прибыль, планирует открыть еще 80 магазинов в Китае

 Датский производитель игрушек Lego A/S по итогам 2019 года увеличил чистую прибыль и выручку благодаря уверенному росту в Китае.

Как сообщается в пресс-релизе компании, чистая прибыль по итогам года выросла на 2,8% до 8,31 млрд датских крон ($1,24 млрд). Показатель улучшился, несмотря на увеличение расходов в связи с открытием новых магазинов, инвестициями в развитие онлайн магазина и запуском новых продуктов.

Годовая выручка выросла на 6%, до 38,54 млрд датских крон, операционная прибыль повысилась на 1%, до 10,84 млрд крон.

Глобальные продажи увеличились на 5,6%.

Компания сообщила, что в текущем году планирует открыть 150 новых магазинов, 80 из которых - в Китае, где компания уже имеет 140 магазинов в 35 городах.

По словам главного исполнительного директора Lego Нильса Кристиансена, еще рано оценивать влияние вспышки коронавируса на спрос. Большинство магазинов Lego и единственный завод компании в Китае возобновили работу.

В сентябре Lego отчиталась о падении операционной прибыли в первом полугодии на 16% в годовом выражении, чистой прибыли - на 12%. Компания объяснила такой результат увеличением инвестиций в инициативы, нацеленные на рост в долгосрочной перспективе.

Теги: #lego #китай
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