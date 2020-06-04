Кандидат в вице-премьеры по евроинтеграции Стефанишина задекларировала 800 тыс. грн доходов за 2019 год

Кандидат в вице-премьер-министры по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина указала 800 тыс. грн доходов в электронной декларации об имуществе и доходах за 2019 год.

В частности, заработная плата составила весь доход Стефанишиной за прошлый год.

Она владеет квартирой (65 кв. м) в Одессе и еще 50% двух квартир (105,9 и 38,9 кв. м) в Одессе, а также пользуется квартирой (74 кв. м) в Киеве.

Кроме того, она владеет автомобилем Toyota RAV4 2009 года выпуска.

Как сообщалось, 3 июня премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предложил назначить Ольгу Стефанишину вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Кроме того, парламенту предлагается уволить Вадима Пристайко с должности вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины.