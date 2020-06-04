Харьковчанину грозит 3 года тюрьмы за интернет-мошенничество

Работники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили 44-летнего жителя областного центра, который обманным путем завладевал деньгами, перечисляемыми ему клиентами в качестве предоплаты за строительные и бытовые инструменты.

"Своими действиями он нанес ущерб 66 пострадавшим со всей Украины на общую сумму более 100 тыс. грн... По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Киберполиции установила, что мужчина создал сайт по продаже строительных и бытовых инструментов. Доставку товара он обещал покупателям только на условиях предоплаты. Но получив деньги, он переставал отвечать на звонки и менял номер телефона в объявлении.

Вместе с тем, по информации правоохранителей, мужчина действительно торговал строительными инструментами на одном из харьковских рынков.

Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленника и по месту расположения склада-магазина изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, платежные карточки и документы.