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03:36 04.06.2020

Харьковчанину грозит 3 года тюрьмы за интернет-мошенничество

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Харьковчанину грозит 3 года тюрьмы за интернет-мошенничество

Работники киберполиции в Харьковской области совместно со следователями под процессуальным руководством местной прокуратуры разоблачили 44-летнего жителя областного центра, который обманным путем завладевал деньгами, перечисляемыми ему клиентами в качестве предоплаты за строительные и бытовые инструменты.

"Своими действиями он нанес ущерб 66 пострадавшим со всей Украины на общую сумму более 100 тыс. грн... По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 190 (завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием, причинившее значительный ущерб потерпевшему) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Киберполиции установила, что мужчина создал сайт по продаже строительных и бытовых инструментов. Доставку товара он обещал покупателям только на условиях предоплаты. Но получив деньги, он переставал отвечать на звонки и менял номер телефона в объявлении.

Вместе с тем, по информации правоохранителей, мужчина действительно торговал строительными инструментами на одном из харьковских рынков.

Правоохранители провели обыски по месту жительства злоумышленника и по месту расположения склада-магазина изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, платежные карточки и документы.

Теги: #украина #интернет #харьков #мошенник
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