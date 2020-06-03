Профильный комитет рекомендовал Раде принять во 2-м чтении законопроект об игорном бизнесе

Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал Верховной Раде принять во втором чтении и в целом законопроект №2285-д "О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр".

Как передает корреспондент агентства, за соответствующее решение проголосовал 21 член комитета на заседании в среду, двое - против. При этом члены комитета от фракции "Голос" Ярослав Железняк и Галина Васильченко заявили, что покидают заседание комитета в знак протеста.

"Только что мы с Ярославом Железняком покинули заседание комитета из-за того, что была проголосована процедура согласно которой мы не имели возможности отстоять свои важные правки", - написала Васильченко на своей странице в Facebook.

В частности, "Голос" настаивал на следующих правках: предусмотреть игральные автоматы только в пятизвездочных отелях (редакция законопроекта ко второму чтению содержит предложение разрешить их в трех- и четырехзвездочных), ограничение количества игровых автоматов с учетом численности населения.

"Эта норма была принята в первом чтении. Но внимание - она просто пропала ко второму чтению. Мы хотели ее вернуть. Исчезла норма, которая не позволяет размещать игровые автоматы (даже в отелях) ближе, чем в 500м от дошкольных учреждений образования, школ, детских развлекательных центров", - указала Васильченко.