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14:46 03.06.2020

Кабмин подписали с Германией соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Жилые помещения для переселенцев" на €25,5 млн

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Кабмин подписали с Германией соглашение о сотрудничестве в рамках проекта "Жилые помещения для переселенцев" на €25,5 млн

Кабинет министров Украины подписали с Германией соглашение о сотрудничестве в рамках реализации проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц" на общую сумму €25,5 млн.

Согласно сообщению пресс-службы Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий, €25,5 млн предусмотрено направить на реализацию проекта "Жилые помещения для внутренне перемещенных лиц", цель которого обеспечение жилыми помещениями граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за вооруженную агрессию Российской Федерации.

Следующим шагом будет ратификация этого межправительственного соглашения Верховной Радой.

Предварительно предполагается, что переселенцы смогут получить кредит в сумме до €20 тыс. до 10 лет под льготные условия (3-5%) с расчета 21 кв. м общей площади на 1 человека + 10,5 кв. м на семью.

Теги: #переселенцы #жилье #германия #кабмин
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