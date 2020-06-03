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01:22 03.06.2020

НСЗУ не получала от Минздрав никаких ориентиров и заданий относительно пересчета тарифов на медуслуги в рамках ПМГ

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НСЗУ не получала от Минздрав никаких ориентиров и заданий относительно пересчета тарифов на медуслуги в рамках ПМГ

Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) не получала от Министерства здравоохранения никаких заданий относительно пересчета тарифов на медуслуги в рамках программы медицинских гарантий (ПМГ), сообщила журналистам во вторник и.о. главы НСЗУ Оксана Мовчан.

"Никаких ориентиров или заданий, каким образом министр (здравоохранения - ИФ) видит другие  приоритеты, что именно мы должны пересчитать, заданий не было. Информации по увеличению финансирования, так, чтобы мы могли увеличивать одни тарифы, не забрав деньги из других медучреждения, также нет. У нас есть только увеличенное финансирование для лечения пациентов с  COVID-19 или подозрением на COVID-19", - сказала она журналистам во вторник после завершения собеседований министра здравоохранения Максима Степанова с частью кандидатов на должность главы НСЗУ.

 Мовчан отметила, что тарифы на медуслуги рассчитываются на основе нескольких ориентиров, в частности, приоритетности оказания медуслуг по определенным нозологиям, объему бюджетного финансирования, которые может быть выделено на систему здравоохранение, а также имеющейся в наличии медицинской инфраструктуры.

"Когда кто-то говорит, что нужно пересчитать тарифы, то нужно дать какое-то пояснение, каким образом нужно этот пересчет сделать, для чего и дать какой-то ориентир. Если Минздрав захочет изменить приоритеты, он должен дать информацию, это будет семь приоритетов или  пять,  но других. От него должна поступить такая информация", - сказала она.

Мовчан подчеркнула, что "от Минздрава был единственный запрос, чтобы мы пересчитали бюджеты медучреждения в соответствии с тем финансированием, которые у них было в прошлом году из центрального бюжета".

"Мы это сделали, это очень несложная математическая задача, мы рассчитали и проиндексировали на инфляцию. Эта информация у министра есть уже около месяца", - сказал она.

При этом Мовчан подчеркнула, что пакет по COVID-19 не изменил баланса распределения  средств внутри ПМГ, так как на него были выделены дополнительные средства.

Комментируя основания для расчёта тарифа на родовспоможение, которое входит в число приоритетных услуг, Мовчан отметила, что "роды стоят 8 тыс. грн".

В свою очередь, экс-глава НСЗУ Олег Петренко отметил, что «тарифы были посчитаны на основе входящих данных об  объемы оказанных медучреждениями услуг".

"Эти тарифы платятся не за отдельную услугу, а за слот услуг, которые контактируются.   Медучреждения учитывают все, что туда входит, согласно спецификаций и условий закупки", - сказал он.

Комментируя методику расчета тарифов на медуслуги инфекционных больниц, Петренко подчеркнул, что "это миф, что вроде бы НСЗУ не рассчитала потенциальную возможность возникновения проблем инфекционной больницы".

"Тариф которые рассчитан для инфекционных больниц, это базовый терапевтический тариф с коэффициентом, если я правильно помню, за интенсивность. Он основывался на том объеме услуг, которые они (инфекционные больницы - ИФ) оказывали. Мы законтрактовали тот объём услуг, который инфекционные больницы традиционно оказывали в течение последних трех лет", - сказал он.

По словам Петренко, опыт борьбы с COVID-19 показал, наиболее эффективно работали с пациентами с COVID-19 опорные больницы интенсивного лечения.

"Мы все должны быть готовы к тому, что не отдельные инфекционные больницы когда-то при  следующих случаях будут форпостом, а те больницы, которые умеют работать с COVID-19, больницы  с наличием доступа к интенсивной терапии, аппаратам ИВЛ должны очень быстро превращаться в больницу, которая будет оказывать эти услуги, а мы их оплатим из дополнительных средств", - сказал он.

Петренко подчеркнул, что "эпидемии и любые  ситуации, которые возникают ургентно, требуют дополнительного реагирования, не являются предметом ПМГ, которая базируется на исторических данных".

"Это иное регулирование. Борьба с эпидемиями проворится за счет отдельных госпрограмм", - сказал он.

Теги: #нсзу #пересчет #минздрав #тарифы
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