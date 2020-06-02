В Луганской области с 3 июня запланировано возобновление работы учреждений внешкольного образования, с 10 июня - учреждений культуры

В Луганской области с 3 июня планируют восстановить работу инклюзивно-ресурсных центров и учреждений внешкольного образования области, а с 10 июня - учреждений культуры, сообщил глава областной государственной администрации (ОГА) Сергей Гайдай.

Как сообщает пресс-служба ОГА со ссылкой на слова Гайдая, деятельность учреждений культуры с 10 июня должна начаться при условии соблюдения противоэпидемических мероприятий. В частности, с приемом посетителей по решению собственника (органа управления), в том числе культурных мероприятий, при условии пребывания не более одного человека на 5 кв. м площади помещения, где проводится мероприятие.

Вместе с тем восстановят деятельность учреждения питания в помещениях.

Так, в области уже постепенно начали выходить из карантина дошкольные учреждения. Сейчас открыто 51 учреждение. Также сегодня работают 19 учреждений профессионального образования, где обучаются 4569 человек, начата практика на базе самых учреждений и предприятий.

Кроме того, в учреждениях профессионального перед высшим образованием и высшего образования начали проводиться зачеты и экзамены, консультации по дипломным работам.

Отмечается, что в ОГА рассматривается вопрос о мерах, связанных с отдыхом детей в лагерях с дневным пребыванием на базе учебных заведений летом.