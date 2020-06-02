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17:37 02.06.2020

Правоохранители задержали еще 13 участников перестрелки в Броварах, в том числе криминального авторитета "Виха" или "Журавль" - Аваков

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Правоохранители задержали еще 13 участников перестрелки в Броварах, в том числе криминального авторитета "Виха" или "Журавль" - Аваков

Правоохранители во вторник, 2 июня, задержали еще 13 участников перестрелки в г.Бровары Киевской области, в том числе криминального авторитета "Виха" или "Журавль", всем объявлено о подозрении в бандитизме и покушении на умышленное убийство, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Бровары: в Киеве, Броварах и Ирпене задержаны еще 13 человек во главе с криминальными авторитетом "Виха" или "Журавль". Установлено, именно они "выступили" со стороны местных перевозчиков. Всем объявлено подозрение в бандитизме и покушении на умышленное убийство. Изъято оружие и боеприпасы. Догоним всех!", - написал Аваков на странице в Твиттере.

Как сообщалось, 29 мая утром в г. Бровары Киевской области произошел конфликт между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками. По информации Геращенко, три участника перестрелки получили ранения из травматического оружия.

Изначально сообщалось об 11 задержанных. На территории Киевской области введен план-перехват из-за перестрелки. Позже появилась информация о задержании в Винницкой и Житомирской области еще 10 человек, причастных к конфликту.

Следователи по данному факту начали три уголовных производства: хулиганство, совершенное группой лиц с применением оружия, умышленное уничтожение или повреждение имущества и незаконное обращение с оружием.

Позже действия участников конфликта были дополнительно квалифицированы правоохранителями как покушение на убийство двух и более лиц.

Позже министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в видеообращении заявил о 28 задержанных участниках стрельбы, а также 22 выдвинутых подозрениях. По его словам, было изъято 16 единиц оружия.

"Мы рассчитываем, что при поддержке Офиса Генерального прокурора завтра в судах им будет предъявлен безальтернативный арест, и эти люди в будущем надолго сядут в тюрьму", - отметил Аваков.

Антон Геращенко 30 мая заявил, что правоохранители определили более 60 участников стрельбы в г.Бровары Киевской области, включая заказчиков.

31 мая Аваков сообщил, что суд отправил под стражу 20 подозреваемых в деле о перестрелке в Броварах, на очереди организаторы преступления, а также заочно отправил под стражу подозреваемого в деле о перестрелке в Броварах, двоим определён домашний арест.

Теги: #бровары #перестрелка #полиция
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