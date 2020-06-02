Полиция сообщила о подозрении "минеру" моста Метро

Следователи Днепровского управления полиции сообщили о подозрении мужчине, который 1 июня 2020 года угрожал подорвать мост Метро в Киеве, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

"Правонарушителем оказался житель Киевской области, 1988 года рождения. Его действия квалифицированы по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия)", - указывается в сообщении.

По словам задержанного, "минирование" моста он совершил с целью привлечения внимания к проблемам в его жизни. Оружия или взрывчатки у него не обнаружили

Правоохранители готовят ходатайство в Днепровский районный суд Киева об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.