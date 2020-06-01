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16:22 01.06.2020

У задержанного "минера" моста Метро не было чётких требований, при нем был муляж взрывного устройства - Крищенко

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У задержанного "минера" моста Метро не было чётких требований, при нем был муляж взрывного устройства - Крищенко

У мужчины, угрожавшего взорвать мост Метро в Киеве и задержанного правоохранителями, не было взрывного устройства, сообщил руководитель полиции Киева Андрей Крищенко.

"У него была бессвязная речь, каких-то определенных требований не было, по этому, когда возникла возможность (когда его отвлекли), сработало спецподразделение, он был задержан", - рассказал Крищенко журналистам после задержания.

Он подчеркнул, что после осмотра предмета, которым мужчина угрожал подорвать мост Метро, оказалось, что это был муляж с землей.

"Задержанный доставлен в райуправление, вызваны медики, в том числе бригада психиатрической помощи", - отметил начальник главка Киева.

Крищенко сообщил, что в настоящее время возобновлено движение транспорта с левого берега Днепра на правый, вскоре будет восстановлено движение по одной из полос на левый берег. "Когда группа (оперативная группа полиции) закончит работу, будет полностью возобновлено движение по мосту".

По словам начальника полиции столицы, открыто уголовное производство по статье о неправдивом сообщении о минировании, проводятся следственные действия.

Говоря о задержанном, Крищенко рассказал, что визуально мужчина не был в состоянии алкогольного опьянения. "Он был в возбужденном состоянии... У него будут отобраны соответствующие образы для проверки на состоянии алкогольного или наркотического опьянения", - сказал он.

Задержанный - киевлянин, ранее привлекался к административной ответственности. Также, по словам начальника главка, у задержанного мужчины "какие-то проблемы в семейном плане, с родственниками".

Теги: #киев #минирование #метро #полиция #крищенко
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