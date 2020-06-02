"Нова Пошта" доставила в 936 ОТГ средства для борьбы с коронавирусом от U-LEAD

Компания "НП Логистик", входящая в группу компаний "Нова Пошта", сформировала и доставила для объединенных территориальных громад (ОТГ) 936 "Ящиков здоровья", которые были приобретены за средства Представительства ЕС в Украине.

Как отмечается в сообщении на сайте компании, "Ящики здоровья" - это наборы со средствами индивидуальной защиты, призванные помочь громадам в борьбе с пандемией коронавируса.

Проект реализуется в рамках международной программы "U-LEAD с Европой", которая финансируется Представительством ЕС в Украине и пятью государствами-членами ЕС (Германия, Швеция, Дания, Польша и Эстония). Закупка составляющих и доставка до склада "НП Логистик" осуществляется международным благотворительным фондом "Каритас Украина".

"Эта инициатива, безусловно, дает очень важную поддержку ОТГ в борьбе с пандемией COVID-19. В каждом наборе содержится самое необходимое. Эти пакеты станут весомой помощью врачам в борьбе с последствиями пандемии", - отметил президент "Каритас Украина" Андрей Васькович.

Как сообщалось, в конце мая министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и послы стран Европейского Союза проверили подготовку к передаче в 936 ОТГ партии медицинских средств для противодействия распространению COVID-19.

В состав "Ящиков здоровья" входят защитные маски, нитриловые перчатки, одноразовые салфетки, дезинфицирующие средства для рук и поверхностей /помещений, защитные костюмы, инфракрасный бесконтактный термометр, а также защитные очки и респираторы FFP3.