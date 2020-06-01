Кулеба планирует обсудить с Маасом оккупацию Крыма и защиту крымских узников Кремля

Во время визита в Берлин во вторник, 2 июня, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба планирует обсудить с немецким коллегой вопрос оккупации Крыма Россией и защиты крымских узников Кремля.

"Хотя магистральная тема завтрашних переговоров - это ситуация на Донбассе. Но во время моей встречи с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом я также планирую поднять вопрос Крыма, безусловно, и защиты крымских узников Кремля, которых незаконно удерживают оккупанты", - сказал Кулеба в эфире программы "Свобода слова" на телеканале ICTV в понедельник.

Кроме того, он подчеркнул, что украинская делегация будет обсуждать с немецкими коллегами, каким образом мотивировать РФ занять более конструктивную позицию по Минским соглашениям.

"Мы будем обсуждать, прежде всего, не то, что может случиться в конце концов с Минскими соглашениями, если Россия все-таки не будет конструктивно к ним подходить, а будем обсуждать, каким образом все-таки мотивировать РФ занять более конструктивную позицию", - отметил он.

По словам министра, Украина хочет проинформировать Германию не только о политической составляющей, но и, прежде всего, о составляющей по безопасности ситуации на Востоке Украины.

"Мы все имеем достаточно доказательств того, к какой эскалации прибегает РФ и ее представители в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей, и из первых рук, благодаря участию министра обороны Украины в нашей делегации завтра, они смогут получить максимально точную и достоверную информацию", - пояснил Кулеба.

Также он подчеркнул, что главой делегации во время визита в Берлин будет он сам, и единственной целью присутствия других его коллег по правительству является предоставление максимально полной информации немецким партнерам. Также Кулеба заверил, что все участники делегации будут выступать из совместных позиций.

"Фундаментально принципы и позиции, из которых мы будем выступать, являются едиными для всех", - сказа он.

Как сообщалось, украинская делегация во вторник, 2 июня, посетит с рабочим визитом Федеративную Республику Германия для обсуждения ситуации на Донбассе, инициатив по деоккупации Крыму и результатов договоренностей "нормандского формата".

Как сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, участие в визите примет министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. В состав украинской делегации также войдут вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр обороны Украины Андрей Таран, заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква и другие должностные лица.