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19:48 01.06.2020

Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Потураева на должность главы комитета информполитики – Ткаченко

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Фракция "Слуга народа" поддержала кандидатуру Потураева на должность главы комитета информполитики – Ткаченко

Парламентская фракция "Слуга народа" на заседании поддержала кандидатуру народного депутата Никиты Потураева на должность главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики.

"Я предложил его кандидатуру", - сообщил действующий глава комитета Александр Ткаченко журналистам после заседания фракции в понедельник в Киеве.

Как сообщалось, фракция "Слуга народа" одобрила кандидатуру Ткаченко на должность главы Министерства культуры и информационной политики Украины.

Отвечая на вопрос, когда именно Верховная Рада будет рассматривать вопрос о назначении министром, Ткаченко уточнил, что должна быть соблюдена установленная законом процедура.

"Насколько я знаю, должно быть представление, должно быть рассмотрение на комитете. После этого должно быть голосование", - сказал он.

Он допустил, что возможно его назначение будет на этой пленарной неделе.

"Возможно, на этой неделе, а возможно нет", - добавил Ткаченко.

Теги: #комитет #информполитики #рада #глава
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