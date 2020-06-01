МАУ отменила спецрейс Бали-Бангкок-Киев в связи с недостаточным количеством пассажиров

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ, Киев) отменила специальный коммерческий рейс из Индонезии Бали – Бангкок - Киев PS1292 в связи с недостаточным количеством пассажиров, сообщает посольство Украины в Таиланде на официальной странице в Facebook.

"К сожалению, специальный коммерческий рейс Бали – Бангкок - Киев PS1292 был отменен авиаперевозчиком в связи с недостаточным количеством пассажиров. МАУ сообщит об этом дополнительно. Посольство рекомендует обратиться в контактный центр МАУ по поводу возврата средств, уплаченных за билет", - отмечается в тексте сообщения.

В то же время посольство обратилось к Министерству иностранных дел Украины, Министерству инфраструктуры Украины, а также к МАУ относительно необходимости проведения спецрейса из Таиланда.

"Надеемся, что рейс по маршруту Бангкок - Киев состоится в первой декаде июня", - сказали в посольстве.

Рейс МАУPS1292 должен был отправиться с Бали в 22.25 3 июня и из Бангкока в 02:50 4 июня.